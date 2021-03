Vaccini, in Gran Bretagna -80% di ricoveri dopo una sola dose

Ansa

In Inghilterra è stato registrato un calo dell'80% dei ricoveri in ospedale per Covid fra le persone a cui è stata somministrata una sola dose di vaccino: è il dato emerso su una platea di circa 20 milioni di persone vaccinate secondo cifre rese note da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson. Hancock ha parlato di sviluppi "seriamente incoraggianti" che mostrano "il potere della scienza" pur sottolineando l'esigenza di non abbassare la guardia.