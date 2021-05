Vaccini, ha ricevuto almeno una dose 2/3 popolazione di New York

Afp

Due terzi della popolazione adulta di New York hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino anti Covid. In tutto lo Stato il numero dei pazienti ricoverati è sceso a 1.143: è il dato più basso registrato dal 31 ottobre. Sul fronte vaccini circa il 46% dei 20 milioni di residenti risulta completamente vaccinato, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. La media nazionale è del 40%.