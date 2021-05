Vaccini: Germania offre a Covax 30 milioni di dosi, l'Italia 15

ansa

La Germania donerà fino a 30 milioni di dosi di vaccino anti Covid al Covax da qui alla fine del 2021. Lo ha affermato Angela Merkel in conferenza stampa a margine del G20 sulla salute. Covax è un programma internazionale che ha come obiettivo l'accesso equo ai vaccini anche per i Paesi in via di sviluppo. Anche l'Italia farà la sua parte: "Abbiamo promesso 300 milioni e 15 milioni di dosi di vaccino", ha detto il premier Draghi.