Vaccini Gb, Johnson: accelerazione seconde dosi contro variante indiana 

IPA

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un'accelerazione dei richiami dei vaccini anti-Covid con l'allargamento della campagna agli over 40 per far fronte alla minaccia della variante indiana, che appare "più trasmissibile". Il primo ministro ha quindi assicurato che "i piani sulle riaperture del 17 maggio sono confermati", ma non ha escluso rinvii sull'uscita definitiva dal lockdown il 21 giugno.