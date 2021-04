Vaccini, Francia: "Probabile Ue non rinnovi contratti AstraZeneca e J&J"

Ansa

ll ministro dell'Industria francese Agnés Pannier-Runacher ha affermato che probabilmente l'Unione europea non rinnoverà i contratti di fornitura dei vaccini anti-Covid con AstraZeneca e Johnson&Johnson. "La decisione oggi non è chiara, ma posso dirvi che non abbiamo avviato discussioni con AstraZeneca e con Johnson&Johnson per un nuovo contratto, mentre le abbiamo avviate con BioNTech/Pfizer e Moderna", ha detto il ministro a BfmTv.