Vaccini, Fda pronta al via libera per terza dose a immunodepressi

Afp

La Food and Drug Administration sarebbe pronta a modificare le autorizzazioni all'uso di emergenza per i vaccini Pfizer e Moderna per somministrare una terza dose agli immunodepressi. La decisione arriverebbe dopo la sollecitazione di un gruppo di medici del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, secondo cui molti immunodepressi, anche se vaccinati, sarebbero ancora vulnerabili al Covid a causa di una risposta immunitaria inefficace.