Vaccini, Fauci: "Probabile che ad americani servirà terza dose"

Ansa

E' "probabile" che gli americani avranno bisogno di una terza dose per essere considerati completamente vaccinati contro il Covid. Lo dice Anthony Fauci, direttore del National institute of allergy and infectious diseases, facendo riferimento alla sua esperienza medica. Fauci ha tuttavia sottolineato come la decisione finale sarà presa dalla Food and Drug Administration e dai Centers for Disease Control and Prevention.