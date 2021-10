Vaccini, Ema: sulla somministrazione eterologa risultati promettenti

Ansa

"Stiamo vedendo risultati promettenti da studi che confermano una risposta immunitaria più forte quando il vaccino anti-Covid che viene somministrato come seconda o terza dose è diverso da quello ricevuto inizialmente". Lo ha riferito l'Agenzia europea del farmaco, sottolineando "con un bilancio delle vittime di quasi 5 milioni di persone in tutto il mondo, il costo umano dell'immunità naturale non è tollerabile".