Vaccini, Ema: ok a nuovo sito Moderna, 1-2 mln dosi in più al mese per Ue

Ansa

L'Ema ha approvato un nuovo sito per la produzione del vaccino anti-Covid di Moderna. L'impianto, che è gestito da Recipharm, si trova a Monts, in Francia, e può diventare operativo subito. Secondo l'Agenzia, questo dovrebbe consentire la produzione da uno a due milioni di fiale aggiuntive di vaccino al mese pronto per l'uso nell'Unione europea.