Vaccini, Ema: ok a due siti produttivi Ue per BioNTech-Pfizer

IPA

L'Agenzia europea dei medicinali ha dato il via libera a due siti per la produzione di Comirnaty, il vaccino anti-Covid di BioNTech e Pfizer. Il primo impianto, situato a Reinbeck, in Germania, è gestito da Allergopharma, il secondo a Stein, in Svizzera, ed è gestito da Novartis. "I due siti dovrebbero supportare la continua fornitura di Comirnaty nell'Unione europea", si legge in una nota che sottolinea come la raccomandazione sia già operativa.