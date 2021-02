Vaccini Covid, Moderna accelera: 1 mld di dosi nel 2021

Moderna annuncia ulteriori investimenti di capitale per aumentare la capacità produttiva globale del vaccino Covid-19. La capacità produttiva prevista per il 2022 è aumentata a 1,4 miliardi di dosi da 100 µg mentre per il piano di base del 2021 si sta lavorando per fornire fino a 1 miliardo di dosi. Inoltre molta attenzione è posta sulla flessibilità della produzione per affrontare le varianti emergenti del virus.