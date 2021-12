Vaccini Covid, Gran Bretagna apre a terza dose per gli over 30

Ansa

In Gran Bretagna le persone di età pari o superiore a 30 anni potranno prenotare la terza dose a partire dal 13 dicembre. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie inglesi, spiegando che in questo modo il sistema di prenotazione online ha aperto a 10 milioni di persone in più in sette giorni. La dose booster dovrà essere somministrata a partire da due mesi dalla seconda dose ed entro i tre mesi.