Vaccini, con obbligo ospedali New York si preparano a carenza personale

Gli ospedali e le case di cura di New York si stanno preparando alla possibilità che l'obbligo di vaccinazione Covid-19 in tutto lo Stato per gli operatori sanitari possa portare a carenze di personale quando entrerà in vigore, lunedì. Medici e infermieri, ma non solo, hanno avuto tempo fino al 27 settembre per ottenere almeno il loro primo vaccino in uno dei piani più aggressivi della nazione per proteggere i pazienti.