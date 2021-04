Vaccini, Breton (Ue): "Speriamo di contare su 55 milioni di dosi di J&J"

Ansa

"Non so quando il vaccino Johnson&Johnson avrà il via libera, ma siamo fiduciosi". Lo ha dichiarato il commissario della Ue per il mercato interno, Thierry Breton, sottolineando che l'Agenzia europea del farmaco "è la migliore al mondo e sta eseguendo una serie di studi complementari. Spero che ci saranno 55 milioni di dosi da poter utilizzare in tutta Europa".