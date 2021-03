Vaccini, Breton: "La Ue sta raddoppiando le dosi di mese in mese"

Afp

In Europa, "da quando abbiamo iniziato la campagna vaccinale, due mesi fa, stiamo raddoppiando di mese in mese la quantità di dosi da inviare agli Stati membri". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton, che ha aggiunto: "Sono fiducioso che ce la faremo, anche se è difficile". Ha poi precisato che le dosi inviate ai Paesi Ue "sono state 14 milioni a gennaio, 20 milioni a febbraio e saranno 55 milioni a marzo".