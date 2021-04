Vaccini, Austria acquista Sputnink V, ma uso solo dopo l'ok Ema

Ansa

Il governo austriaco ha deciso di acquistare il vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus ma lo userà solo dopo la registrazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Lo ha detto il cancelliere Sebastian Kurz in una dichiarazione citata da Ria Novosti. "Abbiamo accettato di acquistare 1 milione di dosi di vaccino Sputnik, che è già utilizzato in più di 50 Paesi", ha precisato Kurz.