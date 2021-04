Vaccini anti-Covid, Usa autorizzano l'invio di dosi Pfizer in Canada

Afp

Gli Usa invieranno vaccini anti-Covid Pfizer al Canada a partire dalla prossima settimana. Lo ha annunciato un portavoce della casa farmaceutica americana. Nonostante la stretta interconnessione economica con l'alleato canadese, finora Washington non aveva autorizzato l'export di milioni di dosi prodotte in Usa. Ottawa si era quindi rivolta all'Europa e attendeva le dosi Pfizer dal sito produttivo in Belgio. Ora la svolta.