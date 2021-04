Vaccini anti-Covid, Ue e Pfizer verso accordo per 1,8 miliardi di dosi

IPA

"L'Unione europea lavora per un nuovo contratto con Pfizer-Biontech per 1,8 miliardi di dosi per il 2021-2023 del vaccino Covid-19". Lo ha annunciato Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa con il ceo di Pfizer, Albert Bourla, allo stabilimento di Puurs. Il presidente della Commissione europea ha aggiunto: "Sono fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% di tutti gli adulti europei già a luglio".