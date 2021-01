Vaccini anti-Covid, l'Ue valuta mezzi legali per garantire le forniture

L'Ue sta prendendo in considerazione l'idea di agire per vie legali per garantire la fornitura dei vaccini promessi da AstraZeneca. Lo ha indicato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lettera a diversi leader, specificando che Bruxelles potrebbe utilizzare l'articolo 122 del Trattato sul suo funzionamento per assicurarsi legalmente la fornitura contrattuale dei vaccini anti-Covid.