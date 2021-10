Vaccini, agenzia del farmaco Usa verso autorizzazione a mix per booster

Ansa

La Food and Drug Administration si appresta a consentire agli americani di ricevere come booster un vaccino anti-Covid diverso da quello inizialmente ricevuto. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali le autorità non raccomanderanno alcun siero specifico, ma lasceranno ai medici la flessibilità di scegliere un marchio diverso.