Usain Bolt truffato: spariti milioni di dollari dai sui conti bancari

A rivelarlo è stato il suo manager Nugent Walker, che ha raccontato tutto alla testata giamaicana The Gleaner. Si parla, per la precisione, di diversi milioni di dollari investiti in un fondo giamaicano e spariti. E' stata aperta un'inchiesta da parte della commissione dei Servizi finanziari della Giamaica. Ci sarebbe anche già un sospettato: un impiegato della società di investimenti.