Usa2020, Warren in Iowa: "E' il nostro momento nella storia"

"Questo è il nostro momento nella storia e parte proprio da qui, in Iowa". Lo ha detto la senatrice Elizabeth Warren, candidata presidenziale dem, in uno dei dei tanti incontri porta a porta nell'area di Des Moines, la capitale dello stato dove tra due giorni i caucus daranno il calcio d'inizio alle primarie dem per la Casa Bianca. "Faremo in modo che accada", ha aggiunto.