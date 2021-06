Usa, Yellen: "Alzare tetto del debito o si rischia un default catastrofico"

ansa

Il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha chiesto al Congresso di alzare il tetto del debito il prima possibile ed entro la scadenza di luglio, altrimenti il rischio è quello di un default già in agosto. Un default che sarebbe "catastrofico e farebbe scivolare in una crisi finanziaria, minacciando posti di lavoro e risparmi degli americani in un momento in cui l'economia si sta ancora riprendendo dalla pandemia", ha sottolineato parlando in Senato.