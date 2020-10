Usa, Wsj: "Pechino minaccia di arrestare cittadini statunitensi"

Istockphoto

La Cina avrebbe minacciato gli Usa di arrestare cittadini statunitensi in risposta ai processi contro studiosi cinesi. Lo rivela il Wall Street Journal secondo il quale "funzionari del governo cinese stanno avvertendo le loro controparti americane che potrebbero detenere cittadini statunitensi in Cina in risposta al processo del Dipartimento di Giustizia nei confronti di studiosi affiliati alle forze armate cinesi".