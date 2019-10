Usa, Wp: "Trump usò anche Pence per fare pressioni su Kiev"

Anche il vicepresidente Mike Pence sarebbe stato più volte coinvolto da Donald Trump per fare pressioni sul presidente ucraino Zelensky. Lo riporta il Washington Post citando fonti della Casa Bianca. Trump avrebbe ordinato a Pence di non andare alla cerimonia di insediamento del presidente e gli avrebbe affidato l'incarico di dire a Kiev che gli aiuti Usa sarebbero rimasti congelati senza un'azione decisa contro la corruzione in Ucraina.