Usa, Wp: report intelligence aveva allertato su assalto a Congresso

Ansa

Un report della polizia di Washington, tre giorni prima dell'assalto al Congresso Usa, emanava un'allerta su possibili violenze da parte dei sostenitori di Donald Trump. Lo riporta il Washington Post citando parti del documento di 12 pagine. Per il 6 gennaio, si legge, "a differenza delle proteste per le passate elezioni, gli obiettivi dei sostenitori pro-Trump non sono necessariamente le contro-manifestazioni, ma lo stesso Congresso"".