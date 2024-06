Usa, sparatoria durante una festa: almeno 10 feriti

Almeno dieci persone, compresi alcuni adolescenti, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante una festa in un grattacielo a Madison, nel Wisconsin, organizzata per celebrare l'inizio delle vacanze estive. Nove di loro sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco, un'altra a causa dei vetri rotti. Tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Le vittime hanno un'eta' compresa tra 14 e 23 anni. Non è ancora chiaro il motivo della sparatoria.