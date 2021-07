Usa, West Coast in fiamme: cade elicottero dei soccorsi

-afp

La costa occidentale degli Stati Uniti è di nuovo in fiamme. Dalla California all' Oregon, dal Nevada all'Arizona e Washington le temperature da record e la siccità hanno causato numerosi incendi mandando in fumo già oltre 300mila ettari di terreno. In Arizona un'operazione dei vigili del fuoco si è trasformata in tragedia dopo che l'elicottero su cui si trovavano è precipitato. Due soccorritori hanno perso la vita.