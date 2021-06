Usa, weekend di sangue a New York: 2 morti e 18 feriti in diverse sparatorie

-afp

E' di almeno due morti e 18 feriti il bilancio del fine settimana di sangue a New York, dove la violenza sembra non fermarsi. Diverse sparatorie sono avvenute in città fra venerdì e domenica, alimentando un trend che continua da mesi. Crimine e sicurezza sono tornati temi politici centrali e per la prima volta da anni potrebbero essere un argomento decisivo alle elezioni in cui sarà scelto il nuovo sindaco.