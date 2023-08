Usa, sparatoria a Washington: tre morti e due feriti

Nuovo episodio di violenza negli Usa.

A Washington due uomini e una donna sono morti e altre due persone sono rimaste ferite in una sparatoria in strada. Si tratta del secondo scontro a fuoco in un mese nella capitale americana. A luglio nove persone erano rimaste ferite mentre celebravano il Giorno dell'Indipendenza, in un quartiere non lontano dalla Casa Bianca.