Usa, Washington nel gelo: Trump giurerà dentro il Campidoglio

Il freddo intenso arrivato negli Stati Uniti non risparmia Washington, dove le temperature per il 20 gennaio, giorno dell'insediamento di Donald Trump da presidente, potrebbero scendere fino a meno 12 gradi, con una massima di meno cinque. Un crollo della colonnina di mercurio che ha costretto il tycoon a cambiare i programmi: per la prima volta dal 1985, cioè dai tempi di Ronald Reagan, il giuramento del presidente eletto e del suo vice JD Vance si terrà al chiuso, nella rotonda del Campidoglio, e non sui gradini di Capitol Hill come di norma. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Truth.