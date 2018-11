16 novembre 2018 17:45 Usa, vincita da un miliardo e mezzo di dollari alla lotteria Mega Millions: nessuno si fa vivo per ritirare il premio Si tratta del jackpot più alto di sempre per un singolo biglietto

Un miliardo e mezzo di dollari vinti con un unico biglietto alla lotteria, grazie all’estrazione del 24 ottobre. Ma il proprietario del numero vincente ancora non c’è. Nessuno si è fatto vivo per ritirare il jackpot di Mega Millions. Il biglietto fortunato è stato venduto a Simpsonville, in South Carolina, ma ancora chi lo ha acquistato non si è presentato a reclamare la vincita.

In realtà il possessore del biglietto ha 180 giorni di tempo dall’estrazione per presentarsi, scegliendo poi, sia se restare anonimo o no, sia se ricevere tutti i soldi subito oppure rateizzarli in più anni. Se il vincitore non dovesse presentarsi, il jackpot verrebbe diviso tra gli Stati Usa partecipanti alla lotteria.

Non è la prima volta che un premio non viene ritirato. Ma negli altri casi gli importi vinti erano molto inferiori. Alcuni media statunitensi come la Cnn provano a dare una spiegazione al ritardo nello svelamento del proprietario del biglietto fortunato. E’ possibile, infatti, che il vincitore stia prendendo tempo per essere in grado di gestire una così alta somma di denaro, facendosi affiancare da un avvocato e dalla sua banca.