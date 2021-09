Usa, vince la lotteria ma muore annegato prima di incassare i soldi

L'uomo aveva in tasca il biglietto vincente della lotteria. Non era riuscito a riscuoterlo: il valore era di 45 mila dollari. Secondo la ricostruzione, la vittima aveva giocato alla lotteria al Club Keno al Dufty's Blue Water Inn a Caseville il 13 settembre. Aveva scoperto la vincita, ma non poteva riscuotere la somma non avendo rinnovato la tessera di previdenza sociale, requisito necessario per ricevere i soldi.

Viste le diverse ferite alla testa, inizialmente la polizia aveva ipotizzato un'aggressione. L'autopsia ha confermato l'annegamento ritenendo le ferite compatibili con la caduta dall'imbarcazione. "Aveva intenzione di prendere quei soldi - ha commentato uno dei suoi amici su come Jarvis voleva utilizzare la somma - desiderava andare a trovare sua sorella e suo padre in North Carolina". Adesso saranno i parenti dell'uomo a riscuotere il denaro.