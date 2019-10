Usa, via libera alla vendita di 150 missili all'Ucraina 

L'amministrazione Trump ha approvato la vendita all'Ucraina di 150 missili Javelin e delle relative rampe di lancio ed attrezzature, per un costo stimato attorno ai 39, 2 milioni di dollari. Lo rende noto il Dipartimento di Stato che ha dato il via libera all'operazione, discussa anche nella famigerata telefonata del luglio scorso per cui Donald Trump è accusato di aver fatto pressioni sul leader ucraino Voldymyr Zelensky.