Usa, vertici della Difesa: assalto a Congresso è stata "insurrezione"

"Abbiamo assistito ad azioni all'interno del Campidoglio che non sono coerenti con la legge. Il diritto alla libertà di parola e al riunirsi non concede a nessuno il diritto di ricorrere alla violenza, alla sedizione e all'insurrezione". Lo affermano il capo dello stato maggiore congiunto, Mark Milley, e i vertici della Difesa. "Sosteniamo a difendiamo la costituzione. Ogni atto per distruggere il processo costituzionale è contro la legge".