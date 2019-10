Usa, vecchio B-17 si schianta all'atterraggio: morte 7 persone

Sette persone sono morte in un incidente aereo negli Stati Uniti, dove un bombardiere B-17 risalente alla Seconda guerra mondiale si è schiantato sulla pista dell'aeroporto di Bradley, in Connecticut, durante l'atterraggio. A bordo del velivolo, gestito da un'associazione non profit che consente agli appassionati del settore di provare l'esperienza del volo su velivoli d'epoca, c'erano 13 persone.