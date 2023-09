Usa, l'uragano Lee arriva in New England: stato d'emergenza nel Maine

Gli Usa si preparano a fare i conti con l’uragano Lee.

Dopo giorni di piogge torrenziali, inondazioni e tornado, il New England affronta la tempesta di categoria 1 che ha colpito le Bermuda. Il governatore del Maine ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di un uragano per la prima volta in 15 anni. Previste raffiche di vento fino a 130 chilometri orari, insieme a ulteriori piogge.