Usa, un'università fake per arrestare gli studenti stranieri in cerca di un visto

L’u niversità di Farmington sta scatenando un caso diplomatico tra India e America. Il motivo è che questa Facoltà è un fake, dietro cui si nascondono solo gli agenti del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti , che attraverso questa finta scuola ingannavano gli studenti in cerca di un visto per non essere rimpatriati. Nata nel 2015, l’università di Farmington ha portato all’arresto di 130 studenti, 129 dei quali indiani .

Il Ministro degli Esteri indiano chiede l’immediato rilascio dei ragazzi ma dagli Stati Uniti ribattono che gli studenti erano consapevoli che ciò che proponeva l’università era illegale. Infatti, l’iscrizione all’università era solo un modo per garantire ai giovani stranieri di ottenere un visto da studenti. Ma non essendoci corsi o insegnamenti, i ragazzi erano liberi di poter lavorare, attività in realtà non consentita a chi ha solo il permesso studio.



La truffa è stata architettata dal Ministero della Difesa fin nei minimi dettagli. L’università disponeva di un sito web e anche di una pagina Facebook in cui compariva un calendario con tutte le attività (finte) che si potevano svolgere nel campus, localizzato in Michigan. Proprio per questo, dall’India comunicano che i loro studenti sono stati truffati, poiché pensavano di iscriversi ad una vera università. Gli avvocati degli studenti testimoniano, infatti, come falsi segretari al telefono rassicuravano gli studenti sulla possibilità di poter svolgere attività lavorative durante l'iscrizione agli studi.