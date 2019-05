Usa, un repubblicano in Congresso chiede l'impeachment per Trump

Il deputato del Michigan Justin Amash, appartenente all'ala più libertaria del partito conservatore, è il primo repubblicano in Congresso che ha chiesto esplicitamente l'impeachment per Donald Trump. In una lettera, Amash afferma come il rapporto Muller, a differenza da quanto descritto dal ministro della giustizia William Barr, "svela come il presidente Trump sia coinvolto in azioni e atteggiamenti che giustificano l'impeachment".