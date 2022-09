Usa, un bambino di 4 anni porta a scuola la pistola carica in Texas

Un bambino di quattro anni ha portato una pistola carica nella sua scuola elementare, la John F.

Kennedy Elementary School di Corpus Christi, nel sud del Texas. Per fortuna non ci sono state conseguenze. Lo riportano i media americani. La polizia ha tuttavia arrestato il padre, ora accusato di aver reso accessibile a un bambino un'arma da fuoco e di aver quindi messo in pericolo suo figlio. L'uomo rischia fino a due anni di carcere.