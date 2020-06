Usa, ucciso un ispanico in uno scontro a fuoco con la polizia

Negli Stati Uniti un uomo ispanico è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia di San Bernardino, in California. Secondo la ricostruzione della Cnn, gli agenti sono intervenuti dopo che era stata segnalata la presenza di una persona armata. Identificato il presunto sospettato, è avvenuto uno scontro a fuoco in cui l'ispanico è rimasto ferito: trasportato in ospedale, è stato successivamente dichiarato morto.