Usa, uccise un bimbo per far posto in casa: condannato all'ergastolo

Nel 2015 uccise il nipote di tre anni della sua fidanzata, Mason Cuttler, perché la donna era incinta e avevano bisogno di più spazio in casa per il nuovo nato. Per questo Bobby Wood junior è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. L'uomo aveva ucciso il piccolo in un laghetto vicino a Houston, in Texas.