Usa, uccise la figliastra di 7 anni: giustiziato in Oklahoma

È stato giustiziato in Oklahoma un uomo di 66 anni condannato per aver rapito, violentato e ucciso una bambina di 7 anni, sua figliastra. Richard Rojem ha ricevuto un'iniezione letale con tre farmaci nel penitenziario statale dell'Oklahoma a McAlester. Aveva sempre negato di aver ucciso la piccola Layla Cummings, il cui corpo mutilato e parzialmente vestito era stato scoperto in un campo della contea rurale di Washita, vicino alla città di Burns Flat, il 7 luglio 1984: la bambina era stata pugnalata a morte.