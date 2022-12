Usa, uccide la figlia 12enne dopo averne ottenuto la custodia

Orrore negli Usa, dove un uomo ha ucciso la figlia 12enne dopo averne ottenuto la custodia, poi si è tolto la vita.

E' accaduto nella contea di Monroe, in Tennessee. Prima che il tribunale decidesse a favore del genitore, la nonna della ragazzina si era battuta per diventarne il tutore legale. La madre era morta nel 2016 in un incidente stradale. Poco prima i genitori della 12enne avevano divorziato e nei confronti del padre, Leonard Ahearn, era stato emesso un ordine restrittivo.