Usa, Trump vuole la grazia per i militari accusati di crimini guerra

Donald Trump per la festa del "Memorial Day" del 27 maggio, è pronto a graziare diversi militari condannati o accusati per crimini di guerra. Lo riporta il New York Times, secondo cui il presidente ha già ordinato la preparazione immediata di tutta la documentazione necessaria, anche quella riguardante persone che si sono macchiate di reati come omicidio, tentato omicidio o profanazione di cadavere.