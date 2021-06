Usa, Trump: "Voglio salvare la democrazia, Covid usato per rubare il voto"

ansa

"Non voglio distruggere la democrazia americana, sto cercando di salvarla". E' quanto afferma l'ex presidente Donald Trump, accusando i democratici statunitensi di aver usato la pandemia di Covid-19 per "rubare il voto" delle elezioni presidenziali. "Con un Congresso repubblicano il prossimo anno ci batteremo per i lavoratori, porteremo avanti la politica dell'America First, fronteggeremo la Cina, metteremo fine all'immigrazione illegale", aggiunge.