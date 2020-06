Usa, Trump verso stretta su società cinesi quotate negli States

Donald Trump prepara un giro di vite per le società cinesi quotate negli Stati Uniti e concede alle autorità di regolamentazione finanziaria 60 giorni per presentare le loro raccomandazioni su come intervenire. "Il governo cinese ha impedito alle aziende cinesi e alle aziende con significative attività in Cina di attenersi alle tutele degli investitori che si applicano a tutte le aziende quotate negli Stati Uniti", ha spiegato Trump.