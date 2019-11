Usa, Trump verso rinvio di 6 mesi per decisione su dazi auto Ue

Donald Trump avrebbe intenzione di rimandare di sei mesi la decisione sull'imposizione di dazi fino al 25% sulle auto importate dall'Unione europea. Lo riferisce il quotidiano americano Politico. La scadenza per una decisione è prevista per mercoledì ed è già stata rimandata una prima volta a maggio. In base a un rapporto del dipartimento del Commercio, Trump potrebbe appellarsi a esigenze di "sicurezza nazionale" per imporre i dazi.