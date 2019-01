Usa, Trump: "Un accordo senza soldi per il muro non funziona"

"Un accordo senza soldi per il muro col Messico non funziona". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che la speaker della Camera, Nancy Pelosi, aveva ribadito che "non ci sarà nemmeno un soldo" nel testo che repubblicani e democratici stanno negoziando per evitare un nuovo shutdown. "Pelosi pregherà per un muro", ha aggiunto Trump, ricordando l'arrivo di nuove carovane di migranti dall'Honduras.