Usa, Trump torna all'attacco: "Washington dietro l'inchiesta contro di me"

Donald Trump non demorde: l'ex presidente degli Stati Uniti punta il dito contro la Casa Bianca e l'attuale presidente Joe Biden. A suo parere "c'è Washington" dietro all'inchiesta che la procura di New York sta conducendo contro la Trump Organization e il suo direttore finanziario, Allen Weisselberg. Per il tycoon il procuratore sarebbe parte di un complotto che vuole impedire all'ex presidente di candidarsi di nuovo alla Casa Bianca.